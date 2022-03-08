Удар по технологичности рынка: компания Akamai останавливает работу в России

Это еще один удар по технологичности рынка оккупанта.

Компания Akamai приостанавливает деятельность в России из-за агрессии против Украины. Она предоставляет широкий спектр веб-услуг, в частности, защиту от DDoS-атак, CDN (производительность приложений и сайтов), облачные вычисления и т.д.

Об этом 8 марта сообщил Михаил Фёдоров.

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"Akamai с народом Украины. Поскольку наступление на Украину продолжается, нас вдохновляют мужественные граждане, защищающие свой суверенитет", — говорится в заявлении компании.

Напомним, что по состоянию на 8 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний. ТСН.ua публикует полный список.

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