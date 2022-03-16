Удар по телевышке возле Ровно: завалы уже разобрали, количество погибших выросло

Число погибших возросло до 21 человека.

Разбор завалов у телебашни близ Ровно, куда попали две ракеты российских кафиров, завершили.

Об этом сообщил Суспільне руководитель областной военной администрации Виталий Коваль. Число погибших возросло до 21 человека, количество раненых осталось неизменным. Ранее сообщалось о 9 человек, погибших в результате удара.

Напомним, российские оккупанты нанесли авиаудара по телевизионной башне в селе Антополь близи Ровно в понедельник, 14 марта. Звук от взрыва был слышен более десятка километров от места происшествия.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 20-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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