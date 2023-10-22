Удар по терминалу "Новой почты" под Харьковом: с помощью ДНК отца идентифицировали тело шестого погибшего

Отец и мать сразу сына не узнали из-за того, что тело сильно обгорело.

Специалисты идентифицировали тело шестого погибшего в результате удара по терминалу "Новой почты" под Харьковом. Им оказался 30-летний житель Харькова, уроженец Каменки Дворичанского общества.

Об этом сообщил "Общественному Харькову" начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

"Мы вывели ДНК-профиль погибшего и сравнили с его отцом, имеем совпадение. Мы подтверждаем, что лицо, которое достали с места трагедии, идентифицировано. Отец и мать сразу его не узнали из-за того, что тело сильно обгорело", — сказал Болвинов.

Также Болвинов отметил, что ракета С-300 могла взорваться раньше, поэтому на месте удара по терминалу ЧП нет воронки.

"На месте мы не видим воронки, а видим огромную дыру в крыше. Есть такой вариант, что ракета могла в воздухе взорваться, могла взорваться на крыше", — объяснил он.

Напомним, ранее спасатели обнародовали фото последствий ракетного удара по терминалу "Новой почты".

Количество пострадавших в результате удара по терминалу "Новой почты" под Харьковом

В результате ракетного удара по терминалу "Новой почты", по последним данным, погибли шесть человек.

16 – получили ранения.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов ранее отмечал, что двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, шесть – в тяжелом, остальные – в состоянии средней тяжести и легкие.

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