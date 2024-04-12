Удар по Трипольской ТЭС: Найем рассказал, почему не сработала защита критического объекта

Эффективная защита Трипольской ТЭС была возможна только при комплексном подходе — строительстве инженерных сооружений и применении средств ПВО.

Причиной полного разрушения Трипольской ТЭС в результате российского удара является недофинансирование строительства защитных сооружений третьего уровня.

Об этом рассказал глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем.

Он подчеркнул, что дефицит средств угрожает устойчивости энергосистемы, поскольку ситуация может повториться.

"Атаки россиян на энергетическую инфраструктуру могут продолжиться. Нам всем нужно выжить и выстоять. И времени мало. Решения должны быть быстрыми и эффективными", — считает Найем.

Разрушение Трипольской ТЭС остро поставило вопрос об эффективности мер по защите украинской энергетической инфраструктуры.

Защита объектов энергосистемы Украины от вражеских атак предусматривает три уровня, а именно:

защиту от взрывной волны;

защиту от прямого попадания "Шахедов";

комплексную защиту от "Шахедов" и ракет.

Но защитить по максимуму все объекты энергетической инфраструктуры пока не удается из-за нехватки средств.

"Агентство восстановления защищает лишь часть энергетических объектов распределительной сети, но далеко не все. Мы работаем над защитой 22 распределительных подстанций "Укрэнерго" вторым и третьим уровнем защиты – от дронов и ракет", – отметил Найем.

Глава Госагентства добавил, что во время последних обстрелов энергетической инфраструктуры возведенные защитные сооружения показали свою эффективность, поэтому оборудование уцелело. Но среди этих объектов не было Трипольской ТЭС, поскольку Агентство восстановления не было привлечено к ее защите.

Найем подчеркнул, что именно благодаря сооружениям второго и третьего уровня энергетикам удается возобновлять поставки электроэнергии в сжатые сроки, даже в наиболее пострадавших регионах.

"Что касается третьего уровня защиты, строительство этих сооружений недофинансировано, поэтому если мы хотим сохранить то, что осталось, нужно, чтобы государство выделило на это средства", — подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что Трипольская ТЭС — это очень крупный объект, который невозможно защитить полностью инженерными сооружениями. Для действительно эффективной защиты необходимо применение соответствующих средств ПВО.

Напомним, после уничтожения Трипольской ТЭС "Центрэнерго" потеряло всю генерацию. По словам главы наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрея Готы, масштабы разрушений ужасающие.

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