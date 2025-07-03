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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Удар по ТЦК в Полтаве: в Генштабе заявили о попытке сорвать мобилизацию

В Вооруженных силах подтвердили, что атака на ТЦК в Полтаве была умышленной. Враг пытается сорвать мобилизацию.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Россияне целенаправленно бьют по ТЦК

Россияне целенаправленно бьют по ТЦК / © Associated Press

Удар по территориальному центру комплектования в Полтаве был целеустремленным — враг пытается сорвать мобилизационный процесс.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск Виталий Саранцев в эфире "Суспільне".

По словам спикера, российские силы все чаще выбирают в качестве целей именно здания ТЦК. Один из таких случаев произошел 30 июня — об обстреле ТЦК в Кривом Роге тогда сообщили Сухопутные войска ВСУ.

"Да, это была целенаправленная атака. Враг хочет сорвать процесс мобилизации, но хочу предостеречь: им еще рано праздновать. Мы продолжим формировать армию и привлекать украинцев в оборону", - подчеркнул он.

Меры безопасности усилены

После предварительных ракетных ударов по военным объектам алгоритмы безопасности в ТЦК и других военных учреждениях были изменены. В частности, предусмотрена немедленная эвакуация всех работников и посетителей во время воздушной тревоги.

"Во время тревоги все должны покинуть здания и направляться к укрытиям. Это обязательное правило для всех воинских частей, всех ТЦК по всей стране", - сообщил Саранцев.

Представитель ВСУ отметил, что приоритетом остается сохранение жизни военнослужащих и гражданских, которые находятся в помещениях центров комплектования.

Напомним, утром 3 июля Полтава потерпела массированный удар российских беспилотников. Секретарь горсовета Екатерина Ямщикова призвала жителей сохранять спокойствие, воздержаться от публикации фото и видео с мест предполагаемых попаданий, а также не распространять информацию о работе сил ПВО.

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