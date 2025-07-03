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Удар по ТЦК в Полтаве: в Генштабе заявили о попытке сорвать мобилизацию
В Вооруженных силах подтвердили, что атака на ТЦК в Полтаве была умышленной. Враг пытается сорвать мобилизацию.
Удар по территориальному центру комплектования в Полтаве был целеустремленным — враг пытается сорвать мобилизационный процесс.
Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск Виталий Саранцев в эфире "Суспільне".
По словам спикера, российские силы все чаще выбирают в качестве целей именно здания ТЦК. Один из таких случаев произошел 30 июня — об обстреле ТЦК в Кривом Роге тогда сообщили Сухопутные войска ВСУ.
"Да, это была целенаправленная атака. Враг хочет сорвать процесс мобилизации, но хочу предостеречь: им еще рано праздновать. Мы продолжим формировать армию и привлекать украинцев в оборону", - подчеркнул он.
Меры безопасности усилены
После предварительных ракетных ударов по военным объектам алгоритмы безопасности в ТЦК и других военных учреждениях были изменены. В частности, предусмотрена немедленная эвакуация всех работников и посетителей во время воздушной тревоги.
"Во время тревоги все должны покинуть здания и направляться к укрытиям. Это обязательное правило для всех воинских частей, всех ТЦК по всей стране", - сообщил Саранцев.
Представитель ВСУ отметил, что приоритетом остается сохранение жизни военнослужащих и гражданских, которые находятся в помещениях центров комплектования.
Напомним, утром 3 июля Полтава потерпела массированный удар российских беспилотников. Секретарь горсовета Екатерина Ямщикова призвала жителей сохранять спокойствие, воздержаться от публикации фото и видео с мест предполагаемых попаданий, а также не распространять информацию о работе сил ПВО.