Удар по Украине ракетами и дронами: из-под завалов спасли девушку – видео

В Украине в ночь на 22 марта объявили масштабную воздушную тревогу. Оккупационная армия России совершила комбинированную атаку ракетами и дронами. Утром враг атаковал инфраструктурные объекты, разрушение жилых домов и жертвы среди гражданских.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Под ударами врага были Запорожье, Хмельницкая, Одесская, Днепропетровщина, Полтавщина, Николаевщина, Винницкая, Львовская и Ивано-Франковская.

По состоянию на данный момент известно о двух погибших и по меньшей мере восьми раненых в Хмельницком.

Также шесть травмированных в Запорожье, три человека там числятся без вести пропавшими на местах ушибов. Четыре дома полностью разрушены, более 40 – повреждены.

Все службы вовлечены в ликвидацию последствий атаки.

На видео – момент спасения 21-летней девушки из-под завалов частного дома.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о массированном ударе по Украине ракетами и дронами: где раздавались взрывы и последствия (фото).

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