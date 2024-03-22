Удар по Украине ракетами и дронами: из-под завалов спасли девушку – видео

Оккупанты нанесли массированный удар по городам Украины.
В Украине в ночь на 22 марта объявили масштабную воздушную тревогу. Оккупационная армия России совершила комбинированную атаку ракетами и дронами. Утром враг атаковал инфраструктурные объекты, разрушение жилых домов и жертвы среди гражданских.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
Под ударами врага были Запорожье, Хмельницкая, Одесская, Днепропетровщина, Полтавщина, Николаевщина, Винницкая, Львовская и Ивано-Франковская.
По состоянию на данный момент известно о двух погибших и по меньшей мере восьми раненых в Хмельницком.
Также шесть травмированных в Запорожье, три человека там числятся без вести пропавшими на местах ушибов. Четыре дома полностью разрушены, более 40 – повреждены.
Все службы вовлечены в ликвидацию последствий атаки.
На видео – момент спасения 21-летней девушки из-под завалов частного дома.
Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о массированном ударе по Украине ракетами и дронами: где раздавались взрывы и последствия (фото).
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