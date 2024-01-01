Удар по Украине рекордным количеством дронов: эксперт прогнозирует до 800 пусков в месяц до конца 2024 года

Оккупационная армия России в ночь на 1 января совершили рекордную атаку беспилотниками Shahed-131/136 по Украине. Было применено 90 дронов-камикадзе, из которых сбили 87. Как отметил военный эксперт Александр Коваленко – это абсолютный рекорд, лишь подтверждающий, что командование оккупационных войск РФ специально и заранее готовило такой налет на тыловую Украину в новогоднюю ночь.

Об этом он написал в Telegram.

По его мнению, поскольку Иран увеличивает количество производства дронов-камикадзе, среднемесячные удары Shahed-131/136 по Украине к концу 2024 могут достичь показателя в 800 и более.

"Маньяки не отказываются от своего фетиша — террора и убийств на знаковые даты. В ходе данного налета одновременно были использованы не только все основные площадки для пуска — мыс Чауда, Курск, Приморско-Ахтарск, но и максимальное количество групп — 14. При этом практически все группы имели свою уникальную траекторию полета, что усложняло их перехват", — отметил он.

По словам эксперта, это была самая длинная атака беспилотниками по Украине, которая длилась 14 часов, а маршруты дронов достигали с учетом маневрирования до 1 тыс. км.

Основные города, которые служили целью этого налета – Одесса, Днепр, Херсон, Кривой Рог, Запорожье, Львов. Всего над Одессой и областью было сбито 28 Shahed-131/136.

Коваленко также объяснил атаку дронами по Львовщине, в частности, удар по музею Романа Шухевича, а также университет в Дублянах, где учился Степан Бандера. Россияне намеренно закоординировали удар по гражданским объектам с учетом того, с кем они связаны.

"Можно только еще раз отметить то, какой костью в горле Шухевич и Бандера остаются у российских недоимперцев", — подчеркнул эксперт.

Также в декабре был установлен рекорд по применению за месяц дронов-камикадзе Shahed-131/136 – российские оккупанты запустили по Украине 689 дронов. Что является абсолютным рекордом в месяц.

"Отмечу, что в декабре 2022 года Россия могла себе позволить удар 120 Shahed-131/136, а налет в новогоднюю ночь составил на тот момент рекордные 45 дронов. При этом Россия продолжает критически зависеть от поставки Shahed-131/136 из Ирана, поскольку полный цикл производства этих дронов они у себя серийно организовать до сих пор не могут, а вот иранцы ежемесячно наращивают производство в среднем на 5-10% от начального», – объясняет Коваленко.

По его словам, с учетом темпов расширения линий производства в Иране, не исключено, что среднемесячные показатели налетов Shahed-131/136 по Украине в первом квартале 2024 могут быть в пределах 500, а к концу 2024 — достичь показателя в 800 и более.

По мнению Коваленко, имея производственные мощности 6 000 Shahed-131/136 в год и более, Иран не только сможет накапливать этот потенциал, но и поставлять его другим своим прокси на Ближнем Востоке, предоставляя серьезную террористическую угрозу для стран, являющихся потенциальными для Ирана. антагонистами. В список этих стран входят многие, начиная от Израиля, продолжая Турцией, Саудовской Аравией и заканчивая Азербайджаном.

Напомним, оккупанты в новогоднюю ночь атаковали Украину 90 беспилотниками Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили рекордное количество дронов – 87.

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