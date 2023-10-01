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Удар по Умани: спасатели продолжают ликвидировать последствия террористической атаки (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Время на прочтение
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Удар по Умани: спасатели продолжают ликвидировать последствия террористической атаки (фото)

Последствия российского удара по Умани / Фото: Национальная полиция Украины

Под ударом оказался промышленный объект, на котором после попадания произошло возгорание.

В Черкасской области спасатели продолжают ликвидацию последствий удара российскими оккупантами по промышленному объекту.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как отмечается, российские оккупанты ночью атаковали Умань в Черкасской области. Там под ударом оказался промышленный объект, на котором после попадания произошло возгорание.

“На месте работают все профильные службы. Правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов”, – рассказали в МВД.

После попадания произошло возгорание / ©
После попадания произошло возгорание

Напомним, что в ночь на 1 октября оккупанты запустили по Украине около 30 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

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Дата публикации
Просмотры
1300
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