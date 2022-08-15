Удар по "вагнеровцам" в Попасной: военный эксперт о демаскирующих факторах оккупантов

Вооруженные силы Украины попали по одному из помещений в Попасной, где располагался штаб частной военной компании (ПИК) " Вагнера ".

Военный эксперт Алексей Мельник в эфире ТСН сообщил, что есть еще много демассирующих факторов "вагнеровцев", которые позволили ВСУ попасть в цель.

"Действительно, были фотографии вражеского корреспондента, засветившего кадры, по которым можно было четко установить локацию. Однако я думаю, это был не единственный способ идентификации, потому что наша разведка работает, есть много демассирующих факторов — необдуманных шагов того же корреспондента. "Вагнеровцы" "В отличие от большинства российских добровольцев или рекрутов с оккупированных территорий действительно профессионалы в плане маскировки. Но оказывается, что и с такими профессионалами наши Вооруженные силы успешно борются", — отметил Мельник.

Напомним, что в Сети показали, что осталось от базы "вагнеровцев " в Попасной.

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