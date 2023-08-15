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Удар по военной базе в Мариуполе: ВСУ уничтожили более десятка оккупантов

Удар по военной базе в Мариуполе: ВСУ уничтожили более десятка оккупантов

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Удар по военной базе в Мариуполе: ВСУ уничтожили более десятка оккупантов

ВСУ ударили по базе россиян в Мариуполе

Захватчиков разместили в городской больнице.

Украинские военные 14 августа нанесли удар по командному пункту россиян в селе Юрьевка Мариупольского района. В результате атаки полсотни захватчиков, которых привезли в мариупольскую больницу, скончались.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, захватчиков разместили в городской больнице №2 (МКР-17).

"Из них 13 уже умерли. В Мангуше больница забита, умерших, то известно о 5 оккупантах. Всю ночь разбирали последствия и вывозили раненых, трупы и вытаскивали избитую технику", — рассказал он.

Кроме того, у россиян минусовали автобусы и грузовики.

При этом о ранении гражданской информации нет.

Напомним, украинские защитники 14 августа поразили командный пункт российских кафиров, который располагался в санатории под Мариуполем.

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Дата публикации
Просмотры
319
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