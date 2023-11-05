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Удар по воинам 128-й бригады в Запорожье: народный депутат назвал количество погибших и раненых

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Удар по воинам 128-й бригады в Запорожье: народный депутат назвал количество погибших и раненых

Символика 128-й бригады. ФОТО: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Известно, что среди жертв — эксглавный военнослужащий Хмельнитчины Возный и один из лучших артиллеристов ВСУ "Таксист".

Народный депутат Украины от "Батькивщины" Михаил Волынец сообщил, что по состоянию на данный момент известно о 28 погибших и 53 раненых воинах 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в результате ракетного удара врага.

Об этом нардеп написал на странице в Фейсбусе.

"28 погибших. 53 раненых. 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада. К сожалению, подтвердилась информация о гибели наших воинов от ракеты РФ", — отметил Волынец.

Отметим, по данным СМИ, сообщалось о 20 погибших военных закарпатской бригаде. Известно, что среди жертв — экс-главный военнослужащий Хмельнитчины Возный и один из лучших артиллеристов ВСУ "Таксист". Украинское командование не раскрывает потери при ударе россиян, а прессслужба бригады пока не прокомментировала трагедию.

ТСН.ua собрал, что известно об ударе по воинам 128-й бригады, которых собрали на награждение.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Гибель бойцов 128-й бригады из Закарпатья! Мнения эксперта и свидетельства родственников

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Дата публикации
Просмотры
4038
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