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Удар по Вознесенску: неподалеку от Южноукраинской АЭС обнаружили обломки ракеты

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Удар по Вознесенску: неподалеку от Южноукраинской АЭС обнаружили обломки ракеты

Фото: Энергоатом

В субботу, 20 августа, российские оккупанты нанесли удар по городу Вознесенск в Николаевской области. В частности, преступники РФ ракетами обстреляли жилищный комплекс, 12 человек пострадали.

Обломки вражеской ракеты нашли недалеко от Южноукраинской атомной электростанции. "Энергоатом" не исключает, что ракета была направлена в сторону именно АЭС.

Об этом говорится на странице ГП "Энергоатом" в телеграмме.

"Сам факт обстрела зоны наблюдения Южноукраинской АЭС является очередным циничным актом ядерного терроризма россии. Ведь на месте обнаружены обломки попавшей в здание вражеской ракеты. И не исключено, что эта ракета была направлена именно в сторону ПАЭС, которую российские военные пытались захватить еще на начала марта", — говорится в сообщении.

Напомним, 20 августа армия России обстреляла ракетами жилищный сектор в Вознесенске Николаевской области, расположенном вблизи Южноукраинской атомной электростанции. оккупанты попали в пятиэтажку, а также в частные дома. По состоянию на 17:00 количество раненых увеличилось до 12.

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