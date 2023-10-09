Удар по врагу в Джанкое: в ГУР подтвердили операцию и рассказали о потерях оккупантов

Украинские войска нанесли удар по оккупантам во временно захваченном Джанкое на севере Крыма. В ГУР подтвердили операцию и рассказали о потерях оккупантов. оккупанты понесли потери, но конкретное количество пока уточняется.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Он подтвердил, что 7 октября был совершен ракетный удар по оккупантам в Джанкое. Также, по его словам, среди военных россиян есть потери.

"В субботу вечером, 7 октября, по силам и средствам вооруженных сил России в оккупированном Джанкое был нанесен ракетный удар. Предварительно среди оккупантов есть потери, но все детали пока уточняются и проверяются", – сказал он.

Напомним, 7 октября около 17:50 произошел громкий взрыв в Крыму, о чем сообщили очевидцы из Черноморского, Красноперекопского и Джанкойского районов.

По предварительной информации, удар был нанесен по военному объекту.

Относительно информации от власти окупантов там молчат. От российского Минобороны только известно об атаке ВСУ модернизированной зенитной ракетой С-200. По словам представителей оккупационной армии, атака "была отбита", а ракета уничтожена, как всегда, "на подлете".

Напомним, ранее оккупационные власти Крыма сообщили, что ночью, 6 октября, в Севастополе раздались громкие взрывы из-за якобы атаки двух "безэкипажных морских катеров".

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