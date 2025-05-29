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Удар по Запорожской области: повреждены десятки домов, пропал свет
В результате российского обстрела Пологовского района есть жертва, сотни абонентов остались без электроснабжения.
Из-за российского обстрела села Верхняя Терса в Запорожскойобласти разрушены и повреждены более 50 домов. В восьми населенных пунктах есть отключения света.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Из-за ударов российскими управляемыми авиабомбами в Верхней Терсе были полностью разрушены пять, повреждены 50 частных домов. Один из домов загорелся.
Из-за поврежденных воздушных линий электропередачи пришлось аварийно прекратить электроснабжение 600 абонентов в восьми населенных пунктах Воздвижовской и Гуляйпольской громад.
Федоров также проинформировал, что в результате атаки по Пологовскому району погиб один человек, еще один — получил ранения. Медики оказывают раненому всю необходимую помощь.
Напомним, российская армия на рассвете 29 мая ударила УАБами по Пологовскому району Запорожской области. Люди оказались под завалами разрушенных домов.
К слову, в ночь на 29 мая Украину атаковали вражеские беспилотники.
Как сообщили утром Воздушные силы ВСУ, россияне запустили по Украине 90 дронов. Силы ПВО сбили часть из них, однако были и попадания.