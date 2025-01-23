Удар по Запорожью: количество пострадавших продолжает расти

После ночной вражеской атаки на Запорожье снова выросло количество пострадавших. К медикам обратился 31 человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"22 из них в больнице в состоянии средней тяжести. В больнице и двухмесячный младенец", — подчеркнул он.

Напомним, поздно вечером 22 января армия РФ атаковала беспилотниками "Шахед" Запорожья. В частности, в городе поврежден промышленный объект и уничтожен – энергетический. Когда спасатели и энергетики, ликвидировавшие последствия ударов дронов, россияне ударили ракетами.

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