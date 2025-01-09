Удар по Запорожью: количество пострадавших продолжает возрастать

В медицинских учреждениях областного центра остаются 66 человек.

Оккупанты нанесли удар авиабомбами по Запорожью, в результате чего погибли 13 человек. В настоящее время количество пострадавших возросло до 120 человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

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"Медики оказывают всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.

В настоящее время 11 из 66 пострадавших находятся в тяжелом состоянии – в отделениях интенсивной терапии. Другие пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Напомним, 9 января, в Запорожской области объявлен день траура по погибшим в результате вражеской атаки по городу, которая произошла вчера.

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