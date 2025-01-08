Удар по Запорожью: количество пострадавших возросло (фото)

В ГСЧС сообщили о последствиях вражеского авиаудара по Запорожью.

В результате вражеского удара по Запорожью погибли 13 человек. Согласно обновленной информации, 32 жителя пострадали.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По состоянию на 19:30, 8 января ликвидирован пожар в административном здании на площади 800 кв.м и 3-х автомобилей.

Фото ГСЧС Украины

"В общей сложности повреждены 4 админздания, 27 автомобилей и трамвай. Аварийно-спасательные работы продолжаются", — заявили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Как сообщалось ранее, днем 8 января РФ нанесла очередной авиаудар по Запорожью, в результате чего погибли мирные люди.

Фото: ГСЧС

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что враг атаковал промышленную инфраструктуру Запорожья, повредив автомобили и трамвай. ВСУ предупреждали об авиаударе управляемыми бомбами.

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