Удар по Запорожью: подробности о последствиях от ОВА (фото)

В частности, в Запорожье разрушена частная клиника.

В результате российского удара по Запорожью 10 декабря количество раненых возросло до четырех. В городе зафиксированы разрушения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Ранее Федоров заявлял о двух пострадавших в результате российской атаки, а теперь проинформировал о четырех раненых.

"По меньшей мере четверо раненых, разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом здания – это последствия вражеского удара по Запорожью", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте попадания работают медики, сотрудники полиции и ГСЧС.

Последствия удара по Запорожью 10 декабря/Фото: телеграм-канал главы ОВА Ивана Федорова

Последствия удара по Запорожью 10 декабря/Фото: телеграм-канал главы ОВА Ивана Федорова

Последствия удара по Запорожью 10 декабря/Фото: телеграм-канал главы ОВА Ивана Федорова

Последствия удара по Запорожью 10 декабря/Фото: телеграм-канал главы ОВА Ивана Федорова

Последствия удара по Запорожью 10 декабря/Фото: телеграм-канал главы ОВА Ивана Федорова

Последствия удара по Запорожью 10 декабря/Фото: телеграм-канал главы ОВА Ивана Федорова

Напомним, около 15:00 в Запорожье прогремел взрыв, перед которым в ОВА предупредили об угрозе ударов баллистическими ракетами.

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