Удар по Запорожью: в больницах много раненых

В больницах остаются 12 человек, раненых в результате вражеского удара по Запорожью.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

"Три мужчины в тяжелом состоянии, трое детей — в состоянии средней тяжести. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", — заявил Федоров.

Атака на Запорожье

Вчера российская армия нанесла удар по Запорожью, попав в станцию техобслуживания. После взрыва загорелось несколько автомобилей. Погибли десять человек.

7 декабря в Запорожской области объявлен Днем траура по жертвам российского обстрела.

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