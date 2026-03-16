Удар по заводу «Кремной Эл»: эксперт рассказал, может ли это повлиять на производство российских ракет

Последствия удара по заводу Кремний Эл в Брянске

Реклама

10 марта 2026 года завод «Кремный Эл» в Брянске потерпел мощный удар. По имеющейся информации, для атаки могли использовать ракеты Storm Shadow.

Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в комментарии 24 Канала пояснил, что для ракет Изделие-30 и Х-101 используются одинаковые блоки управления.

Сообщалось, что именно это предприятие снабжало компоненты для блока управления боевого снаряжения новой российской крылатой ракеты «Изделие-30».

Реклама

Вероятно, именно такую ракету в ночь на 7 марта могли применить при ударе по жилому дому в Харькове.

По словам эксперта, у России есть ключевые предприятия, отвечающие за производство электроники и ракетного вооружения.

В частности, одним из главных производителей электроники является завод Кремний Эл. В то же время Воткинский завод занимается изготовлением баллистических ракет.

Кроме того, в Московской области находятся предприятия, занимающиеся производством ракетного вооружения. Речь идет об объектах в Королеве и Раменском, где производят основные крылатые ракеты и гиперзвуковые «Цирконы».

Реклама

«Поэтому мы говорим о том, что завод „Кремный Эл“ выпускает большинство электронных компонентов, устанавливаемых и в ракеты, и в авиацию. Их даже могут использовать в средствах радиоэлектронной борьбы», – отметил авиаэксперт.

По его словам, атака на предприятие может иметь последствия для производства российского вооружения.

В частности, удар по заводу Кремний Эл способен негативно повлиять на дальнейшее изготовление крылатых ракет Изделие-30.

Ранее сообщалось, что россияне пытаются приуменьшить значение дальнобойного удара ракетами по заводу в Брянске .

Реклама

Мы ранее информировали, что после ракетного удара по заводу Кремний Эл в Брянске было не только повреждено оборудование предприятия, которое обеспечивает электронной начинкой ракеты государства-агрессоры .