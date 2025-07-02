Удар по заводу "Купол" в Ижевске: последствия показали на спутниковых фото

Пораженный завод Купол в Ижевске

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В результате удара украинских дальнобойных дронов российский электромеханический завод «Купол» в городе Ижевске получил повреждения.

Об этом свидетельствуют спутниковые фото, которые проект Радио Свобода «Схемы» получил от эстонского издания Delfi.

В среду, 2 июля, спутник Planet Labs зафиксировал разрушение части крыши одного из зданий военного завода, где выпускают средства противовоздушной обороны и ударные беспилотники для армии государства-агрессора.

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Расстояние до цели составляет более 1300 километров. Во время атаки было зафиксировано по меньшей мере два попадания, а впоследствии на объекте вспыхнул пожар.

Российское издание ASTRA со ссылкой на источники в местных экстренных службах сообщило, что два украинских дрона поразили цель: один влетел в окно цеха 106, второй ударил в крышу цеха 110 и взорвался.

В результате пожара обвалилась кровля на площади 1300 кв. м. Разрушены четыре цеха 1-го корпуса, где ведется металлообработка, пайка микросхем и выпускаются ударные беспилотники. До атаки там собирали дроны круглосуточно в три смены.

Ранее глава Удмуртии, столицей которой является город Ижевск, Александр Бречалов сообщил о трех погибших и 45 пострадавших в результате удара по «Куполу». Он уточнил, что 35 человек были госпитализированы, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать «до особого распоряжения».

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Что известно о заводе «Купол»

Завод «Купол» входит в концерн «Алмаз-Антей» и является одним из крупнейших предприятий российского ВПК. Сначала он выпускал только средства противовоздушной обороны, в частности ЗРК семейства «Тор», а также мишено-тренировочные комплексы «Саман-М1» и «Адъютант». Однако после вторжения в Украину наладил производство ударных беспилотников «Гарпия-А1» на базе китайских двигателей и комплектующих.

Предприятие находится под санкциями США, Евросоюза, Канады и Швейцарии.

Напомним, во вторник, 1 июля, в российском Ижевске прогремели взрывы на предприятии военно-промышленного комплекса. В Сети обнародовали кадры, на которых можно увидеть один из «прилетов».