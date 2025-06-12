Удар по заводу "Резонит" в Московской области РФ: чем важна цель

Атака на Россию / © ТСН.ua

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В четверг, 12 июня, ВСУ поразили завод «Резонит» в технопарке «Зубово» в Московской области РФ. Это жирная цель, которая расположена примерно в 40 км от центра Москвы.

Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

На базе технопарка работают предприятия, связанные с разработкой и модернизацией электроники, микросхем, систем навигации и элементов ракетного и морского вооружения.

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«Резонит» специализируется на производстве многослойных печатных плат, гибких и гибко-жестких плат, высокоточной микроэлектроники», — отметил Коваленко.

Платы, изготовленные на Резоните, интегрируются в системы управления полетом, навигации, наведения и передачи данных. В частности, ракеты Искандер, Калибр, Х-101, дроны Орлан-10, Ланцет, Куб, а также в блоки наведения артиллерийских систем.

Напомним, в ночь на 12 июня ВСУ нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса России. Зафиксированы взрывы на территории технопарка «Резонит» в Зубово Московской области.

По данным Генштаба, это завод серийного производства и монтажа печатных плат и производства электроники. Его продукция широко используется при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники.

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Результаты огневого поражения уточняются.