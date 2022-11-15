Удар ракет РФ по Польше: что сказали в США, Британии, Германии и НАТО

Пока все страны прогнозированно "озабочены" и изучают информацию об инциденте.

В НАТО заявляют, что изучают сообщения о том, что ракеты или снаряды упали на страну-члена Альянса Польшу, и уверяют, что тесно сотрудничают с польскими властями.

Об этом сообщает CNN и The Guardian.

"Мы рассматриваем эти отчеты и тесно сотрудничаем с нашим союзником Польшей", — сказал представитель НАТО.

Государственный департамент США назвал сообщение о том, что российские ракеты попали в Польшу, "невероятно тревожными".

Представитель Госдепартамента сказал, что Штаты работают над тем, чтобы узнать больше о взрыве и определить соответствующие шаги. В настоящее время США обсуждают отчеты об инциденте с правительством Польши и другими партнерами.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Адриен Уотсон в Twitter сообщила, что в Белом доме видели сообщения из Польши, но все еще изучают, что произошло.

"Мы видели эти сообщения из Польши и работаем с польским правительством, чтобы собрать больше информации. Пока мы не можем подтвердить отчеты или какие-либо детали. Мы определим, что произошло, и какими будут следующие шаги", — сказала она.

Ожидается, что вскоре министр обороны США Ллойд Остин поговорит со своим польским коллегой.

А в МИД Британии заявили о "тесной связи" с союзниками после сообщений о том, что ракеты упали в Польше.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что Германия отслеживает сообщения о том, что российские ракеты пересекли территорию Польши и поддерживает контакты с Польшей и другими членами НАТО.

Ранее польские СМИ сообщили, что во время массированной ракетной атаки РФ территории Украины, взрывы прогремели в приграничном селе вблизи украинской границы — Пшеводуве. В результате погибли два человека. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне.

Позже в польских СМИ появилась информация, что возле Томашева в небо поднялись военные самолеты.

А в России открестились от того, что их ракеты упали на территорию Польши.

Зеленский: Россия ракетами ударила не только по Украине, но и Польше