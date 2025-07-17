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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Удар РФ по Доброполью в Донецкой области: количество жертв возросло

Российские войска убили четырех человек в Доброполье на Донетчине.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
РФ ударила по Доброполью

РФ ударила по Доброполью / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

В Доброполье Донецкой области в результате удара РФ 16 июля возросло количество жертв. Погибли 4 человека.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Добавляется, что известно о 27 раненых. На месте удара работают органы и соответствующие службы. Сейчас идет разбор завалов.

«Надеемся, что новых жертв больше не будет, ведь на момент удара торговый центр был уже закрыт», — отметил Филашкин.

Напомним, в среду, 16 июля, российская террористическая армия нанесла удар управляемой авиабомбой по центру города Доброполье Донецкой области. Под удар попал мультимаркет "Аврора", в котором вроде бы были покупатели.

Как известно, вечером на центральной улице города было много людей. К сожалению, на месте удара есть жертвы среди мирных жителей. На опубликованных кадрах видны ужасающие последствия российской атаки в центре города.

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Дата публикации
Количество просмотров
276
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