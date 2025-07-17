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Удар РФ по Доброполью в Донецкой области: количество жертв возросло
Российские войска убили четырех человек в Доброполье на Донетчине.
В Доброполье Донецкой области в результате удара РФ 16 июля возросло количество жертв. Погибли 4 человека.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Добавляется, что известно о 27 раненых. На месте удара работают органы и соответствующие службы. Сейчас идет разбор завалов.
«Надеемся, что новых жертв больше не будет, ведь на момент удара торговый центр был уже закрыт», — отметил Филашкин.
Напомним, в среду, 16 июля, российская террористическая армия нанесла удар управляемой авиабомбой по центру города Доброполье Донецкой области. Под удар попал мультимаркет "Аврора", в котором вроде бы были покупатели.
Как известно, вечером на центральной улице города было много людей. К сожалению, на месте удара есть жертвы среди мирных жителей. На опубликованных кадрах видны ужасающие последствия российской атаки в центре города.