Удар РФ по Грозе на Харьковщине – количество жертв возросло

В Грозе оккупанты обстреляли здание местного кафе-магазина, где проходили поминки по военному ВСУ.
В селе Гроза Купянского района на Харьковщине возросло количество жертв в результате ракетного удара россиян по зданию местного кафе-магазина, где происходили поминки по военному ВСУ.
Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
"Можно заявить, что по состоянию на сегодняшний день у нас увеличилось количество погибших в результате ракетного удара в селе Гроза с 51 жертвы до 53", – сказал он.
Болвинов также добавил, что окончательное количество может еще увеличиться, так как есть неидентифицированные части тел жертв и заявления о без вести пропавших.
Ракетный удар по селу Гроза
Российские оккупанты 5 октября нанесли удар по селу Гроза Купянского района на Харьковщине. Россияне обстреляли здание местного кафе-магазина, где происходили поминки по военному родом из этого села.
Военного похоронили сначала на Днепропетровщине, ведь село было в оккупации. Потом родные решили перезахоронить его дома.
В результате удара погиб, в том числе, 8-летний ребенок. РФ одной ракетой убила более половины жителей села Гроза, все они – гражданские.
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