Удар РФ по Харькову: под завалами гипермаркета могут находиться 17 человек, среди них – ребенок

По предварительным данным, в Харькове погибли 12 человек в результате удара РФ по строительному гипермаркету.

В Харькове по состоянию на утро воскресенья, 26 мая, пожар в строительном гипермаркете "Эпицентр", в который оккупанты попали 25 мая, полностью ликвидирован. Ликвидация огня продолжалась более 16 часов. Как рассказал глава МВД Игорь Клименко, по последним данным, из-за российского удара – 12 человек погибли, еще 43 – травмированы. Под завалами "Эпицентра" могли оставаться 17 человек, в том числе 12-летняя девочка. Поисково-спасательная операция на месте атаки продолжается.

Как рассказал глава ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко, о 17 людях, которые могут оставаться под завалами, стало известно еще накануне. Список без вести пропавших, которые на момент атаки вероятнее всего находились внутри "Эпицентра", сформирован из слов сотрудников магазина, которые не могли связаться с коллегами после "прилета", а также заявлений людей, чьи родственники могли находиться в магазине.

Он добавил, что личности 11 погибших из 12 найденных пока неизвестны. Эксперты уже отобрали образцы у родственников тех, кто считается пропавшим и находился в Харькове во время вражеской атаки. Сегодня в облцентр для сдачи образцов едут родственники пропавших из других населенных пунктов.

Тимошко добавил, что большинство тех, кто считается пропавшими без вести — сотрудники "Эпицентра".

"Большинство работников, однако есть и посетители. Там есть среди заявленных 17 пропавших без вести 12-летняя девушка, она была посетителем", - сказал Тимошко.

Напомним, в прокуратуре показали момент попадания по строительному гипермаркету в Харькове – видео.

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