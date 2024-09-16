Удар РФ по Харькову: стало известно о состоянии пострадавших от российской атаки

Среди госпитализированных двое детей, и один из них находится в тяжелом состоянии.
В результате удара по Харькову 15 сентября госпитализировали 14 человек. Сейчас в тяжелом состоянии находятся ребенок и пожилой мужчина.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"14 травмированных в результате обстрела Харькова госпитализировали в медучреждения. Среди них двое детей, один в тяжелом состоянии", — рассказал Синегубов.
Он сообщил, что 70-летний мужчина также находится в тяжелом состоянии и получает всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, 15 сентября в Харькове прогремели мощные взрывы. Стало известно, что россияне сбросили авиабомбу на многоэтажку в Харькове. В общей сложности РФ сбросила на город не менее шести КАБов.
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