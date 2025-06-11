Удар РФ по Харькову: Зеленский отреагировал и назвал количество пострадавших

Атака на Харьков

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Ночью 11 июня армия РФ ударила по обычным домам Харькова . По состоянию на данный момент известно о 64 пострадавших, среди них 9 детей. К сожалению, три человека погибли.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мои соболезнования родным и близким. Многие пожары были в городе, но, как всегда, оперативно сработали наши спасатели из ГСЧС Украины. Благодарю за оперативность также коммунальные службы, Национальную полицию, всех, кто помогает. Каждое новое время сейчас — это новые подлые удары России, и почти каждый удар — показательный», — отмечает он.

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Россия заслуживает увеличения давления, продолжает он, буквально каждым попаданием по обычной жизни доказывает, что его мало.

«И следует не бояться, не откладывать новые решения, которые могут усложнить ситуацию для России. Без этого они не пойдут в реальную дипломатию. И это зависит, прежде всего, от Соединенных Штатов и других лидеров мира. Каждый, кто призывал к прекращению убийств и дипломатии, должен действовать», — завершил украинский лидер.

Напомним, российские дроны ударили по Харькову 11 июня. В результате атаки 57 человек получили ранения, среди них семеро детей. К сожалению, два человека погибли.

Также известно о других последствиях:

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Попадание БпЛА в жилые многоэтажки, частные дома и общественный транспорт.

Также взрывной волной и обломками повреждено несколько автомобилей.

Загорелись пожары в Слободском и Основянском районах города.

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия ударов. Медики и психологи оказывают пострадавшим высококвалифицированную помощь.

Позже количество жертв в результате атаки возросло до трех человек.