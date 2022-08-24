Удар РФ по Хмельнитчине: известно, куда попали российские ракеты (видео последствий)

Россия нанесла два ракетных удара по критической инфраструктуре Шепетовского района Хмельницкой области. После удара на месте происшествия возник пожар.

На месте удара работают спасатели, ликвидирующие последствия прилета.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"К сожалению, сегодня рашисты "поздравили" и нашу область с Днем независимости! Нанесены 2 ракетных удара по критической инфраструктуре Шепетовского района. Пожар локализован. Сейчас там работают службы ГСЧС. Последствия мы ликвидируем", — говорится в сообщении чиновника.

По его словам, в рядом расположенных домах взрывная волна выбила окна, двери. Выясняется информация о пострадавших. В Сети публикуют последствия прилета.

Глава области призвал жителей региона соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

"Помните: неизвестно, чего можно ожидать от орков, поэтому не пренебрегайте сигналами тревоги, пользуйтесь укрытиями. Как говорит наш президент: "Великий народ Великой страны – несокрушимый и непобедимый!" — заметил Гамалий.

Напомним, во второй половине 24 июня Россия обстреляла ракетами Хмельницкую область. О звуках взрывов поначалу сообщили местные жители в пабликах. Впоследствии о "прилетах" в регионе подтвердили в ОВА.

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