Удар РФ по Хмельнитчине: произошло аварийное отключение света — подробности

В Хмельницкой области в ночь на 26 мая силы ПВО сбили шесть беспилотников и одну ракету во время массированного удара РФ по Украине. Обошлось без пострадавших и разрушений. Однако в одном из городов области была отключена электроэнергия для 3 тысяч абонентов.

Об этом рассказал глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Из-за вражеской атаки в одном из городов области от электроэнергии было отключено 3 тыс. абонентов. В настоящее время все потребители подключены к энергосети. На месте происшествия работали соответствующие службы. Информация о травмированных и разрушениях не поступала", - говорится в сообщении.

Первые взрывы на Хмельнитчине прогремели около 03:35. В Telegram-канале Воздушных сил ВСУ сообщили о движении ударных беспилотников в направлении Староконстантинова.

Напомним, Россия массированно атаковала Днепропетровскую область "шахедами" – какие последствия (фото).

Читайте также ведущие новости дня: