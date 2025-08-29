- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 4933
- Время на прочтение
- 1 мин
Удар РФ по кораблю ВМС Украины: Плетенчук заявил о погибших и пропавших без вести
Спикер ВМС не разгласил данные о количестве пропавших, раненых или повреждениях.
В результате удара РФ по кораблю Военно-морских сил ВСУ погибли два члена экипажа. Кроме того, несколько моряков считаются пропавшими без вести
Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире марафона.
"К сожалению, мы имеем второго погибшего. Продолжаются поисково-спасательные работы. Конечно, мы обязательно найдем всех наших пропавших – их несколько. Так же несколько военнослужащих получили ранения. Но большинство экипажа находятся еще со вчерашнего дня в безопасности", - подчеркнул он.
Плетенчук не подтвердил заявил РосСМИ о том, что корабль затонул. Впрочем, и не опроверг это. По его словам, в МВД "не могут подтвердить эту информацию".
Напомним, 28 августа стало известно, что РФ поразила корабль Военно-морских сил ВСУ. По состоянию на вчера сообщалось, что подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Однако несколько военных моряков ищут после удара.
Заметим, минобороны страны-агрессорки и российские пропагандистские Telegram-каналы распространяли информацию, якобы о разведывательном корабле Военно-морских Сил Украины “Симферополь”. оккупанты утверждали, что атаковали, когда корабль стоял в устье Дуная.