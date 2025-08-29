Удар РФ по кораблю ВМС Украины: Плетенчук заявил о погибших и пропавших без вести

ВМС. / © Facebook/Военно-Морские силы Украины

В результате удара РФ по кораблю Военно-морских сил ВСУ погибли два члена экипажа. Кроме того, несколько моряков считаются пропавшими без вести

Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире марафона.

"К сожалению, мы имеем второго погибшего. Продолжаются поисково-спасательные работы. Конечно, мы обязательно найдем всех наших пропавших – их несколько. Так же несколько военнослужащих получили ранения. Но большинство экипажа находятся еще со вчерашнего дня в безопасности", - подчеркнул он.

Плетенчук не подтвердил заявил РосСМИ о том, что корабль затонул. Впрочем, и не опроверг это. По его словам, в МВД "не могут подтвердить эту информацию".

Напомним, 28 августа стало известно, что РФ поразила корабль Военно-морских сил ВСУ. По состоянию на вчера сообщалось, что подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Однако несколько военных моряков ищут после удара.

Заметим, минобороны страны-агрессорки и российские пропагандистские Telegram-каналы распространяли информацию, якобы о разведывательном корабле Военно-морских Сил Украины “Симферополь”. оккупанты утверждали, что атаковали, когда корабль стоял в устье Дуная.