Удар РФ по Липцам на Харьковщине, унесший жизнь 14-летней девушки: появилось первое видео последствий

В Министерстве внутренних дел показали видео с места атаки россиян по Липцам в Харьковской области, в результате которой по состоянию на 16:00 известно о 3 жертвах, среди которых 14-летняя девушка.

Видео с последствиями атаки обнародовал министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Враг атаковал поселок Липцы. Повреждены помещения аптеки и магазина, ранена 34-летняя женщина. Из-под завалов спасатели освободили 16-летнего юношу. 14-летняя девушка и две женщины получили смертельные ранения", — написал он.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Также, по его словам, россияне атаковали Волчанск. Оккупанты с беспилотника сбросили взрывчатку на автобус. 54-летний мужчина получил ранения. Позже Волчанск снова оказался под ударом авиабомбами: повреждены дома и хозяйственные постройки. Легкие телесные повреждения получил мужчина, работающий сторожем.

"Это – очередные преступления против гражданских, очередное убийство ребенка. Уничтожение магазинов, аптеки, удар по автобусу – терроризм. И за него враг ответит", – заверил Клименко.

Смертельный удар РФ по Липцам в Харьковской области: в МВД показали видео последствий

Как сообщалось ранее, россияне ударили по магазину и аптеке на Харьковщине. Есть погибшие и раненые.

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