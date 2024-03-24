Удар РФ по Львовщине – поврежден критический объект инфраструктуры

Оккупационная армия России в ночь на 24 марта ударила ракетами и "Шахедами" по Львовщине. В результате атаки поврежден критический объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий

"Ночью вражеские "Шахеды" и ракеты атаковали объект критической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар. На месте работают пожарные. По состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении.

Он также добавил, что в зону ответственности ППК "Запад" сегодня ночью залетели 19 крылатых ракет и семь вражеских ударных беспилотников.

По информации на данный момент, восемь ракет силы ПВО сбили, также уничтожили все семь "Шахедов".

Часть – во Львовской области. Остальные – в других областях.

Напомним, россияне атаковали Кривой Рог дронами: без тепла остались больницы и тысячи домов.

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