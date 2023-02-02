Удар РФ по многоэтажке, обстрел кладбища и десятки раненых людей: детали адских суток в Донецкой области (фото)

Россияне разрушили жилой дом в самом центре Краматорска.

В Краматорске Донецкой области жертвами ракетного удара россиян стали не менее 3 человек. Спасательная операция продолжается.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко утром 2 февраля.

По его словам, россияне разбомбили жилой дом в самом центре города. Предварительно, россияне ударили по Краматорску "Искандером".

Известно о 3 погибших и 8 раненых гражданских.

"Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску — погибли по меньшей мере 3 человека. Полностью уничтожена многоэтажка в центре города. Спасательная операция продолжается", — написал глава ОВА.

Также накануне ракетного удара РФ получили Дружковка, Славянск и Краматорск — повреждены складские помещения, без пострадавших.

На Волновахском направлении два дома повреждены в Богоявленке Угледарской громады, под обстрелами оккупантов также были Угледар, Новоукраинка и Пречистовка без жертв.

На Донецком направлении ночь прошла относительно спокойно — зафиксированы единичные обстрелы Марьинки и Красногоровки.

На Горловском направлении два человека ранены и два дома повреждены в Бахмуте. Громко в Соледарской громаде: оккупанты РФ повредили два дома в Парасковеевке и два дома в Васюковке.

На Лисичанском направлении около 10 обстрелов зафиксировано в Торском и Заречном Лиманской громаде.

"Всего за сутки россияне убили троих жителей Донбасса, ранили еще 22", — подытожил Кириленко.

Напомним, российские захватчики 1 февраля, ударили по многоэтажке в центре Краматорска.

Сначала сообщалось о трех погибших и семерых раненых.

Очевидцы сообщали, что под завалами кричат люди.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Краматорске.

Кроме того, 31 января россияне по артиллерии ударили по Бахмуту. В результате чего погибли люди, в частности ребенок. Были ранены. Артобстрелом россияне нанесли значительные разрушения городу.

А 28 января российские оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области. Враг ударил ракетами по жилому кварталу. Сообщалось о погибших и раненых.

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