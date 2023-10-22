Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Удар РФ по "Новой почте" на Харьковщине: видео последствий атаки

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
917
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Удар РФ по "Новой почте" на Харьковщине: видео последствий атаки

Ракетный удар по терминалу "Новой почты". ФОТО: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В ГСЧС показали последствия ракетного удара по терминалу "Новой почты".

Спасатели ГСЧС Украины показали ликвидацию последствий ракетного удара оккупантов по терминалу "Новой почты" в Харьковской области.

Видео обнародовала пресс-служба ГСЧС.

На кадрах видно, как спасали пострадавших после прилета ракеты С-300.

Напомним, в результате ракетного удара оккупантов по терминалу "Новой почты" в селе Коротич Харьковского района, по последним данным, погибли шесть человек, еще 16 — получили ранения.

Россия атаковала терминал 21 октября вечером, около 22:15, нанеся ракетный удар с ЗРК С-300.

Читайте также:

Удар по "Новой почте" на Харьковщине: последствия атаки оккупантов

Удар по "Новой почте" на Харьковщине: последствия атаки оккупантов

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
917
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация