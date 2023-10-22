Удар РФ по "Новой почте" на Харьковщине: видео последствий атаки

В ГСЧС показали последствия ракетного удара по терминалу "Новой почты".

Спасатели ГСЧС Украины показали ликвидацию последствий ракетного удара оккупантов по терминалу "Новой почты" в Харьковской области.

Видео обнародовала пресс-служба ГСЧС.

На кадрах видно, как спасали пострадавших после прилета ракеты С-300.

Напомним, в результате ракетного удара оккупантов по терминалу "Новой почты" в селе Коротич Харьковского района, по последним данным, погибли шесть человек, еще 16 — получили ранения.

Россия атаковала терминал 21 октября вечером, около 22:15, нанеся ракетный удар с ЗРК С-300.

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