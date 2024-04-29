Удар РФ по Одессе: в больнице скончалась женщина — третья жертва ракетного обстрела (видео, фото)

В Одессе в результате российского удара в больнице скончалась женщина 1983 года рождения.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

Число погибших в результате атаки увеличилось до трех.

После взрывов произошло сильное возгорание во дворце студентов Одесской юридической академии

Ранее стало известно о двух погибших людях. Также по состоянию на 20:30 час. 29 апреля известно о 20 горожанах, которые получили ранения разной тяжести.

Ракетный удар по Одессе Фото: ТСН

После взрывов произошло сильное возгорание во дворце студентов Одесской юридической академии. В народе его называют "Дворец Гарри Поттера". Отметим, что здание ранее принадлежало экснардепу-регионалу Сергею Кивалову.

Напомним, что в понедельник, 29 апреля, враг нанес ракетный удар по Одессе.

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