Удар РФ по Одессе: в больнице скончалась женщина — третья жертва ракетного обстрела (видео, фото)

В больнице скончалась 41-летняя женщина.
В Одессе в результате российского удара в больнице скончалась женщина 1983 года рождения.
Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.
Число погибших в результате атаки увеличилось до трех.
Ранее стало известно о двух погибших людях. Также по состоянию на 20:30 час. 29 апреля известно о 20 горожанах, которые получили ранения разной тяжести.
После взрывов произошло сильное возгорание во дворце студентов Одесской юридической академии. В народе его называют "Дворец Гарри Поттера". Отметим, что здание ранее принадлежало экснардепу-регионалу Сергею Кивалову.
Напомним, что в понедельник, 29 апреля, враг нанес ракетный удар по Одессе.
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