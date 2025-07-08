Удар РФ по "Охматдету": ГУР опубликовало данные о майоре, причастном к террористической атаке

Денис Шейнов

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В прошлом году 8 июля армия РФ нанесла ракетный удар по Национальной детской специализированной больнице «Охматдет» в Киеве, военная разведка Украины публикует информацию об одном из ответственных за подготовку этого военного преступления военнослужащем армии агрессора.

Об этом сообщает ГУР МО.

Что известно о военном преступнике

По данным разведки, майор ВС РФ Шейнов Денис Алексеевич — начальник специальной инженерной службы 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. Именно это подразделение было непосредственно вовлечено в террористическую атаку на медицинское учреждение, в котором в момент удара на лечении находилось 627 детей.

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«Майор Шейнов по своим функциональным обязанностям начальника специальной инженерной службы отвечал за организацию технической подготовки крылатых ракет воздушного базирования Х-101 к применению самолетами стратегической авиации», — отметили в ГУР.

Также известно, что военный преступник Шейнов:

родился 30 января 1978 года в Саратове;

паспорт: серия 6302 №906672, выданный 15 марта 2002 отделом внутренних дел кировского района города Саратова;

выпускник саратовского высшего военного инженерного командного училища ракетных войск. В 2018 году находился в Сирии, где выполнял так называемые специальные задания;

награжден медалями «За воинскую доблесть» II ст. (2000), «За отличие в военной службе» I в. (2015), «Участнику военной операции в Сирии» (2019);

женат на Шабаловой Еле Михайловне, рожденной 30 апреля 1976 года, имеет сына и дочь;

постоянный адрес проживания семьи московитов: г. Саратов, ул. Ботовина, дом. 12, кв. 266.

ГУР МО Украины напоминает: за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.

Ранее украинская военная разведка опубликовала данные более 70 предприятий — разработчиков и производителей ракеты Х-101, на которые до сих пор не наложены западные санкции. Именно такой ракетой враг ударил по детской больнице «Охматдет» в Киеве.

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В этот же день год назад, 8 июля 2024 года, Россия целенаправленно ударила крылатой ракетой Х-101 по одному из корпусов «Охматдета». В результате атаки погибли два человека, еще более 50 — пострадали, в том числе дети.

В первую годовщину удара по больнице ГУР на портале War&Sanctions опубликовало данные более 70 предприятий — разработчиков и производителей ракеты Х-101 и ее составляющих: от турбореактивного двигателя и системы наведения до электроники, подшипников и поковок. На десятки из этих предприятий до сих пор не наложены ограничения ни одной из стран санкционной коалиции. Компании сохраняют доступ к оборудованию, компонентной базе и технологиям, критически необходимым для производства ракет.