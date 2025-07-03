Удар РФ по Полтаве: какое общее количество раненых и погибших

Удар по Полтаве 3 июля

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В Полтаве завершили работы на месте удара по зданию ТЦК. Общее количество пострадавших возросло до 47 человек, еще двое погибли.

Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Владимир Когут.

Как отмечается в сообщении, подразделения ГСЧС завершили аварийно-восстановительные работы на месте вражеского удара по Полтавской громаде.

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«Благодарен за оперативную и слаженную работу. Продолжают работать коммунальные службы», — подчеркнул Когут.

Пока известно о двух погибших и 47 травмированных людях.

«Быстрого выздоровления пострадавшим. Светлая память погибшим. Не забудем и не простим», — заключил он.

Напомним, утром 3 июля Полтава подверглась массированному удару российских беспилотников. В городе раздавались взрывы.

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Стало известно, что в результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП. Из-за другого попадания вблизи Полтавского областного ТЦК и СП возник пожар на территории частного жилого дома.

В Полтавской ОВА детализировали: по предварительной информации, погибли два человека, 11 — ранены. На месте развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Работают все необходимые службы.

«Среди пострадавших в Полтаве — двое военных ТЦК и двое военнослужащих ВСУ, работавших там», — сообщил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев «Суспильному».