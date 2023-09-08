Удар РФ по рынку в Константиновке: количество пострадавших снова выросло

Самой молодой жертве было всего 18 лет.
В результате ракетного удара РФ по Константиновке в Донецкой области 6 сентября стало известно о еще 4 раненых.
Об этом сообщает Донецкая областная государственная администрация.
Как отмечается, 7 сентября россияне ранили 2 жителей Донбасса: в Авдеевке и Ивановском.
"Кроме того, удалось установить информацию еще о 4 раненых в результате обстрела Константиновки 6 сентября", — говорится в сообщении.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Обстрел Константиновки
Российская террористическая армия в среду, 6 сентября, нанесла ракетный удар по рынку в городе Константиновка Донецкой области.
В результате российских обстрелов Константиновки Донецкой области погибли 17 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский показал момент удара по рынку в Константиновке.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Людей просто разорвало. В МВД шокировали подробностями удара по Константиновке.
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