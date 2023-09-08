Удар РФ по рынку в Константиновке: количество пострадавших снова выросло

Самой молодой жертве было всего 18 лет.

В результате ракетного удара РФ по Константиновке в Донецкой области 6 сентября стало известно о еще 4 раненых.

Об этом сообщает Донецкая областная государственная администрация.

Как отмечается, 7 сентября россияне ранили 2 жителей Донбасса: в Авдеевке и Ивановском.

Также читайте В Херсонской области пьяные оккупанты устроили между собой стрельбу: есть погибшие

"Кроме того, удалось установить информацию еще о 4 раненых в результате обстрела Константиновки 6 сентября", — говорится в сообщении.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Обстрел Константиновки

Российская террористическая армия в среду, 6 сентября, нанесла ракетный удар по рынку в городе Константиновка Донецкой области.

В результате российских обстрелов Константиновки Донецкой области погибли 17 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский показал момент удара по рынку в Константиновке.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Людей просто разорвало. В МВД шокировали подробностями удара по Константиновке.

Читайте также: