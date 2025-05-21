Удар РФ по стрельбищу в Сумской области: в Нацгвардии сообщили о погибших (обновлено)

Оружие. / © Associated Press

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Накануне войска РФ нанесли ракетный удар по стрельбищу в Сумской области . В результате атаки шесть военнослужащих погибли, а более 10 - получили ранения

Об этом сообщили в национальной гвардии Украины.

"В результате удара, во время проведения занятий на стрельбище воинской части, погибли шесть военнослужащих, более десяти получили ранения. По факту трагедии проводится служебное расследование", - говорится в сообщении.

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В Нацгвардии также заявили, что командира воинской части отстранили, а необходимую информацию передали правоохранительным органам. Военные уверяют, что в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям всех лиц, принимавших решение.

Отмечается, что ранее были разработаны алгоритмы действий в условиях угрозы воздушных ударов, а также с целью недопущения нарушений мер безопасности и скопления личного состава.

"Командование НГУ и правоохранительные органы дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая, произошедшего вчера в результате ракетного удара в Сумской области", – говорится в сообщении.

Удар по стрельбищу

Военная журналистка Юлия Кириенко-Меринова утром 21 мая сообщила , что произошел "прилет" фугасного "Искандера" по полигону для стрельб в Шостке. Она заявила, что находились там бойцы Нацгвардии. По информации Кириенко-Мериновой, "командир воинской части, проигнорировавший пролет вражеского развода, отстранен".

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"Это было не построение. Не награждение. Это был полигон для стрельб, который есть у каждой воинской части, стоящей на линии фронта. Под подобный обстрел попал как-то на таком же полигоне под Курахово и мой муж, когда после недели в Угледаре выехал с группой опробовать новый дрон", - сообщила корреспондент.

Отметим, что накануне вечером журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале сообщил о том, что РФ ударила по полигону Сил обороны Сумской области. По его словам, там тренировались украинские военные.

Дата публикации 08:50, 21.05.25 Количество просмотров 33 Полигон в 50 километрах от границы атаковал "Искандер"! Есть многочисленные жертвы

Информацию об ударе косвенно подтвердил командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

В свою очередь, пропагандистские Telegram-каналы распространили кадры удара якобы по лагерю подготовки украинских военных в Сумской области. На видео видно, что разведывательный БПЛА долго находился над территорией. По неподтвержденной информации, от места удара до границы с РФ – менее 50 км.

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