Удар РФ по судоремонтному заводу в Одесской области: какой предварительно ракетой атаковали

В результате атаки пострадали двое сотрудников предприятия.
Российские войска предварительно атаковали судоремонтный завод в Одесской области ракетой "Искандер-М".
Об этом сообщают Силы обороны юга.
"Утром враг применил баллистику, вероятно "Искандер-М", по Одесщине. Целенаправленно избивал по припортовой инфраструктуре. Возникший пожар оперативно устранен. Повреждения получили административное здание и техника предприятия. Двое сотрудников получили ранения", — говорится в сообщении.
Напомним, 30 октября утром Россия нанесла ракетный удар по Одесской области , атаковав судоремонтный завод. По данным местных властей, в результате атаки возник пожар. Пострадали два человека, они находятся в больнице.
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