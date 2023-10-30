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Удар РФ по судоремонтному заводу в Одесской области: какой предварительно ракетой атаковали

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Удар РФ по судоремонтному заводу в Одесской области: какой предварительно ракетой атаковали

Российская ракета / Фото: Associated Press

В результате атаки пострадали двое сотрудников предприятия.

Российские войска предварительно атаковали судоремонтный завод в Одесской области ракетой "Искандер-М".

Об этом сообщают Силы обороны юга.

"Утром враг применил баллистику, вероятно "Искандер-М", по Одесщине. Целенаправленно избивал по припортовой инфраструктуре. Возникший пожар оперативно устранен. Повреждения получили административное здание и техника предприятия. Двое сотрудников получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, 30 октября утром Россия нанесла ракетный удар по Одесской области , атаковав судоремонтный завод. По данным местных властей, в результате атаки возник пожар. Пострадали два человека, они находятся в больнице.

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Дата публикации
Просмотры
561
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