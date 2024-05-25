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Удар РФ по типографии в Харькове: стали известны имена погибших работников (фото)

Удар РФ по типографии в Харькове: стали известны имена погибших работников (фото)

Последствия удара РФ по типографии "Фактор-печать" в Харькове /Фото/Facebook: Юлия Орлова

Оккупанты нанесли удар по типографии "Фактор-печать" в Харькове.

Оккупационные войска России во время массированного обстрела Харькова в четверг, 23 мая, нанесли удар по типографии. В результате атаки погибли семь работников.

СЕО издательства Vivat Юлия Орлова в День работников издательств, полиграфии и книгораспространения назвала имена сотрудников, которых кафиры убили в Харькове.

  • Храпина Татьяна, печатник-теснитель
  • Строгий Роман, машинист приклеивающей машины
  • Риженко Светлана, брошюровщик
  • Курасова Ольга, машинист швейных машин и автоматов
  • Нинадовская Елена, машинист швейных машин и автоматов
  • Минаева Анна, машинист комплектующей машины
  • Шило Дмитрий, брошюровщик
Погибшие работники типографии
Погибшие работники типографии "Фактор-печать" в Харькове /Фото/Facebook: Юлия Орлова

Напомним, компания "Фактор" открыла сбор средств, которые будут направлены на поддержку пострадавших и на восстановление полиграфической жизни.

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