Удар РФ по типографии в Харькове: стали известны имена погибших работников (фото)

Оккупанты нанесли удар по типографии "Фактор-печать" в Харькове.
Оккупационные войска России во время массированного обстрела Харькова в четверг, 23 мая, нанесли удар по типографии. В результате атаки погибли семь работников.
СЕО издательства Vivat Юлия Орлова в День работников издательств, полиграфии и книгораспространения назвала имена сотрудников, которых кафиры убили в Харькове.
- Храпина Татьяна, печатник-теснитель
- Строгий Роман, машинист приклеивающей машины
- Риженко Светлана, брошюровщик
- Курасова Ольга, машинист швейных машин и автоматов
- Нинадовская Елена, машинист швейных машин и автоматов
- Минаева Анна, машинист комплектующей машины
- Шило Дмитрий, брошюровщик
Напомним, компания "Фактор" открыла сбор средств, которые будут направлены на поддержку пострадавших и на восстановление полиграфической жизни.
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