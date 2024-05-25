Удар РФ по типографии в Харькове: стали известны имена погибших работников (фото)

Оккупанты нанесли удар по типографии "Фактор-печать" в Харькове.

Оккупационные войска России во время массированного обстрела Харькова в четверг, 23 мая, нанесли удар по типографии. В результате атаки погибли семь работников.

СЕО издательства Vivat Юлия Орлова в День работников издательств, полиграфии и книгораспространения назвала имена сотрудников, которых кафиры убили в Харькове.

Храпина Татьяна, печатник-теснитель

Строгий Роман, машинист приклеивающей машины

Риженко Светлана, брошюровщик

Курасова Ольга, машинист швейных машин и автоматов

Нинадовская Елена, машинист швейных машин и автоматов

Минаева Анна, машинист комплектующей машины

Шило Дмитрий, брошюровщик

Погибшие работники типографии "Фактор-печать" в Харькове /Фото/Facebook: Юлия Орлова

Напомним, компания "Фактор" открыла сбор средств, которые будут направлены на поддержку пострадавших и на восстановление полиграфической жизни.

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