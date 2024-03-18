Удар РФ по Великой Писаревке в Сумской области: есть погибший и раненный – какая ситуация в регионе

В течение дня россияне совершили 60 обстрелов по Сумской области.
Страдает не только юг и восток – российские оккупанты продолжают уничтожать Сумщину постоянными ракетными ударами, обстрелами из артиллерии и налетами БПЛА.
О ситуации на пограничной Сумщине на вечер 17 марта, рассказали в Областной военной администрации.
В течение дня россияне совершили 60 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 341 взрыв. Обстрелы потерпели Миропольская, Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Тростянецкая, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Свеская, Зноб-Новгородская громады.
Великописаревская громада
Россияне осуществили авиационные удары пуски ФАБ МПК с самолета тактической авиации (9 взрывов), пуски КАБ с самолета тактической авиации (14 взрывов), минометные обстрелы (24 взрыва), обстрелы из РСЗО (20 взрывов), артиллерии (20 взрывов).
В результате авиационного удара ФАБ МПК по поселку Великая Писаревка повреждены нежилое здание, магазин, филиал дома культуры, библиотека, центр культурных услуг, отделение больницы, детский сад, 15 частных домовладений, многоэтажный дом, газопровод.
В результате авиаудара погиб один житель громады. Еще один местный житель получил ранения.
Конотопская громада
Нанесен ракетный удар по городу Конотоп. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Предварительно – без пострадавших.
- Эсманьская громада: враг бил из артиллерии (2 взрыва) и минометов (13 взрывов).
- Ахтырская громада: зафиксирован ракетный удар "Искандер-М" (2 ракеты).
- Середино-Будская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Свеская громада: совершены минометные обстрелы (4 взрыва).
- Белопольская громада: враг бил из артиллерии (52 взрывов) и минометов (5 взрывов), АГС (29 взрывов), РСЗО (22 взрыва).
- Миропольская громада: зафиксирован обстрел из РСЗО (32 взрыва) и артиллерии (4 взрыва).
- Краснопольская громада: минометные обстрелы (22 взрывов) и артобстрел (1 взрыв).
- Хотинская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Ворожбянская громада: враг ударил из РСЗО (15 взрывов) и артиллерии (6 взрывов).
- Новослободская громада: произошла атака БпЛА типа FPV дрон-камикадзе (1 взрыв) и обстрел из минометов (16 взрывов).
- Шалыгинская громада: совершен минометный обстрел (4 взрыва).
- Сумская громада: осуществлен ракетный обстрел (2 взрыва). Были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
- Юнаковская громада: произошла атака БпЛА типа FPV дрон-камикадзе (1 взрыв) и сброс с БпЛА взрывных устройств ВОГ(4 взрыва).
Местные власти еще раз призвали жителей приграничных населенных пунктов позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться в более безопасные районы.
Напомним, 17 марта враг нанес два удара по инфраструктуре города Сумы. Накануне спасатели завершили поисковые работы в Сумах на месте попадания БПЛА по многоэтажке.
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