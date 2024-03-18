Удар РФ по Великой Писаревке в Сумской области: есть погибший и раненный – какая ситуация в регионе

В течение дня россияне совершили 60 обстрелов по Сумской области.

Страдает не только юг и восток – российские оккупанты продолжают уничтожать Сумщину постоянными ракетными ударами, обстрелами из артиллерии и налетами БПЛА.

О ситуации на пограничной Сумщине на вечер 17 марта, рассказали в Областной военной администрации.

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В течение дня россияне совершили 60 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 341 взрыв. Обстрелы потерпели Миропольская, Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Тростянецкая, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Свеская, Зноб-Новгородская громады.

Великописаревская громада

Россияне осуществили авиационные удары пуски ФАБ МПК с самолета тактической авиации (9 взрывов), пуски КАБ с самолета тактической авиации (14 взрывов), минометные обстрелы (24 взрыва), обстрелы из РСЗО (20 взрывов), артиллерии (20 взрывов).

В результате авиационного удара ФАБ МПК по поселку Великая Писаревка повреждены нежилое здание, магазин, филиал дома культуры, библиотека, центр культурных услуг, отделение больницы, детский сад, 15 частных домовладений, многоэтажный дом, газопровод.

В результате авиаудара погиб один житель громады. Еще один местный житель получил ранения.

Конотопская громада

Нанесен ракетный удар по городу Конотоп. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Предварительно – без пострадавших.

Эсманьская громада : враг бил из артиллерии (2 взрыва) и минометов (13 взрывов).

: враг бил из артиллерии (2 взрыва) и минометов (13 взрывов). Ахтырская громада: зафиксирован ракетный удар "Искандер-М" (2 ракеты).

зафиксирован ракетный удар "Искандер-М" (2 ракеты). Середино-Будская громада : 9 мин сбросили россияне на территорию громады.

: 9 мин сбросили россияне на территорию громады. Свеская громада: совершены минометные обстрелы (4 взрыва).

совершены минометные обстрелы (4 взрыва). Белопольская громада : враг бил из артиллерии (52 взрывов) и минометов (5 взрывов), АГС (29 взрывов), РСЗО (22 взрыва).

: враг бил из артиллерии (52 взрывов) и минометов (5 взрывов), АГС (29 взрывов), РСЗО (22 взрыва). Миропольская громада: зафиксирован обстрел из РСЗО (32 взрыва) и артиллерии (4 взрыва).

зафиксирован обстрел из РСЗО (32 взрыва) и артиллерии (4 взрыва). Краснопольская громада : минометные обстрелы (22 взрывов) и артобстрел (1 взрыв).

: минометные обстрелы (22 взрывов) и артобстрел (1 взрыв). Хотинская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.

6 мин сбросили россияне на территорию громады. Ворожбянская громада : враг ударил из РСЗО (15 взрывов) и артиллерии (6 взрывов).

: враг ударил из РСЗО (15 взрывов) и артиллерии (6 взрывов). Новослободская громада: произошла атака БпЛА типа FPV дрон-камикадзе (1 взрыв) и обстрел из минометов (16 взрывов).

произошла атака БпЛА типа FPV дрон-камикадзе (1 взрыв) и обстрел из минометов (16 взрывов). Шалыгинская громада: совершен минометный обстрел (4 взрыва).

совершен минометный обстрел (4 взрыва). Сумская громада: осуществлен ракетный обстрел (2 взрыва). Были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

осуществлен ракетный обстрел (2 взрыва). Были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Юнаковская громада: произошла атака БпЛА типа FPV дрон-камикадзе (1 взрыв) и сброс с БпЛА взрывных устройств ВОГ(4 взрыва).

Местные власти еще раз призвали жителей приграничных населенных пунктов позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться в более безопасные районы.

Напомним, 17 марта враг нанес два удара по инфраструктуре города Сумы. Накануне спасатели завершили поисковые работы в Сумах на месте попадания БПЛА по многоэтажке.

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