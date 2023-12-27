Удар РФ по вокзалу в Херсоне: какая ситуация в городе и возобновят ли здание станции

Оккупационная армия России вечером 26 декабря обстреляла железнодорожный вокзал в Херсоне и подвижной состав "Укрзализныци". В момент атаки там находились около 140 человек.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона рассказал о состоянии пострадавших и ситуации в городе.

По его словам, в больнице находится 50-летний мужчина в тяжелом состоянии в результате взрывной травмы, 33-летний мужчина получил ранение нижней конечности, он находится в состоянии средней тяжести.

Также при эвакуации гражданских погиб 29-летний лейтенант полиции из Кировоградщины Игорь Мисюня – без мужа остались жена и двое детей. Еще двое полицейских из Херсона в возрасте 34 и 38 лет – ранены.

"Вокзал получил серьезные разрушения – в помещениях нет ни одного окна, также частично разрушены стены и кровля. Кроме вокзала еще повреждены вагоны поездов, три частных дома, территория базы, гостиница, магазин. Сейчас в помещении вокзала продолжаются первоочередные восстановительные работы. О полноценном восстановлении можно будет говорить после прекращения обстрелов. Но вокзал работает, пассажиры могут ожидать прибытия поездов в укрытии", — рассказал Прокудин.

Он также добавил, что все пассажиры, ожидавшие поезда в момент удара россиян, все же добрались до мест назначения – это около 120 человек.

Местные власти оперативно предоставили автобусы, которые увезли пассажиров в Николаев. Уже там прицепили четыре дополнительных вагона – и в столице поезд был согласно графику – в 7:20.

Прокудин рассказал, что россияне, кроме вокзала, также повредили ряд объектов критической инфраструктуры – энергетики продолжают работы по восстановлению.

Также после недавнего удара по газопроводу в Херсоне без централизованного теплоснабжения остаются 25 домов.

Напомним, проводница и пассажиры рассказали о моменте удара РФ по вокзалу в Херсоне.

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