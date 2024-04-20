Удар РФ по Волчанску: выросло количество жертв и пострадавших – фото

Оккупанты ударили по Волчанску на Харьковщине.

Оккупационные войска России утром 20 апреля нанесли удары по Волчанску в Харьковской области. Враг попал в 9-этажку и частный дом. В результате атаки два человека погибли, еще двое – ранены.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

В Волчанске зафиксировано прямое попадание в девятиэтажный жилой дом. Получили ранения женщина и мужчина. Обоим пострадавшим 61 год. По другим адресам в результате ударов по городу погибли двое мужчин 50 и 84 лет.

По предварительным данным, враг бил по городу авиационным управляемым боеприпасом и из РСЗО.

Последствия удара РФ по Волчанску / Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия удара РФ по Волчанску / Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия удара РФ по Волчанску / Фото: Харьковская областная прокуратура

При процессуальном руководстве Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Напомним, в Харькове прогремел взрыв во время воздушной тревоги.

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