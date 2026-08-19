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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
262
Время на прочтение
1 мин

Удар РФ по Запорожью и атака дронов на Москву: главные новости ночи 19 августа 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Москва

Москва / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 19 августа 2026 года:

  • Россияне атаковали Запорожье дронами: есть погибшая и шесть раненых (фото) Читать далее –>

  • Около 400 "добрых" дронов летят в сторону России и оккупированных территорий - мониторы Читать далее –>

  • На Москву летела новая группа беспилотников .

  • Россияне ударили КАБом по Запорожью: разрушен дом Читать далее –>

  • Москва без света, аэропорты под ограничениями, из Ярославля перекрыли выезд: беспокойная ночь в РФ Читать далее –>

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