Удар РФ под дых: дроны превратили нефтяной терминал в Тамани в "факел", взрывы в Ярославле (видео)

Дополнено новыми материалами

Россию снова всколыхнула атака беспилотников в ночь на 13 мая. Под ударом оказались морской порт, резервуарный парк нефтяного терминала «Таманьнефтегаз» в Краснодарском крае и промышленный объект в Ярославле.

Об этом сообщили телеграм-каналы и российские местные власти.

Россияне заявили об ударе по морскому порту вблизи населенного пункта Волна в Краснодарском крае. После атаки на территории объекта вспыхнул пожар.

Очевидцы обнародовали видео с огнем в районе порта. Ранее местные власти уже подтверждали факт атаки и возгорания.

Пожар в районе порта в Краснодарском крае / © из соцсетей

Также ряд OSINT-пабликов сообщает, что в Волне мог быть поражен резервуарный парк «Таманьнефтегаза» — нефтяного терминала и оператора перевалки нефти и нефтепродуктов в порту Тамань. Это один из главных российских хабов морского экспорта энергоресурсов, роль которого существенно возросла после частичного перенаправления потоков из Новороссийска.

Через терминал проходят большие объемы сырой нефти и нефтепродуктов, формирующие значительную часть валютных поступлений в бюджет РФ и обеспечивающие финансирование ее военного потенциала.

Место удара по резервуарному парку нефтяного терминала «Таманьнефтегаз» / © из соцсетей

В Ярославле беспилотники атаковали промышленный объект.

«Сегодня под утро на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников было сбито, но произошло попадание обломка сбитого БПЛА в промышленный объект Ярославля. Пострадавших нет», — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По данным местных властей, на территории региона могут оставаться фрагменты беспилотников.

Напомним, в ночь на 8 мая дроны Сил обороны атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ — ярославский «ЯНОС». На стратегическом предприятии, производящем топливо и авиакеросин, вспыхнул масштабный пожар. Местные жители сообщали о взрывах и густом дыме над промзоной.

