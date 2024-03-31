Удар России по Харькову: прилетело по многоквартирному жилому дому, есть раненые

В результате удара россиян по Харькову по состоянию на утро 31 марта известно о двух раненых.

Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

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"По уточненной информации — двое раненых вследствие вчерашнего вражеского удара по Харькову. Пострадал многоквартирный жилой дом — выбиты стекла и повреждены конструктивные элементы. Повылетали окна и в школе рядом с местом "прилета", — говорится в его сообщении.

Напомним, накануне, 30 марта, вечером Россия обстреляла Харьков. Враг попал по жилой застройке в Шевченковском районе города.

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