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Удар России по "казармам ВСУ" в Краматорске: журналист побывал на месте террористического обстрела

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
7788
Время на прочтение
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Удар России по "казармам ВСУ" в Краматорске: журналист побывал на месте террористического обстрела

Фото: Associated Press

Журналист говорит, что действительно видел воронки на месте удара.

Западные СМИ опровергают заявления террористического Минобороны РФ об ударах "по казармам ВСУ в Краматорске", которыми россияне якобы "отомстили" за обстрел захватчиков в Макеевке.

Об этом пишет журналист Антий Куронен. 

Финский журналист Антий Куронен побывал на месте ракетного удара России по Краматорску. Он подтвердил, что перед школой есть огромная воронка. Вероятно – это следствие ракетных обстрелов города, однако по его данным, никаких военных ВСУ в этом помещении не было.

"Россия утверждает, что она убила сотни украинских солдат во время ракетного удара по этой школе в Краматорске. Я нахожусь там, и мне немного странно, что здание даже не утеплено. Местные жители также не видели здесь утром ни одной кареты скорой помощи", — отметил он.

Ракетный обстрел Краматорска 7 января

Во время так называемого путинского "перемирия" российские террористы выпустили по Краматорску несколько ракет. Из-за этого в городе раздавались взрывы. Информацию подтвердили в Донецкой ОВА.

В ведомстве Шойгу заявили о "отмщении за обстрел ПТУ в Макеевке", где в новогоднюю ночь дислоцировались российские оккупанты. В то же время представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг заявления российского Минобороны.

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Дата публикации
Просмотры
7788
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