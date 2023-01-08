Удар России по "казармам ВСУ" в Краматорске: журналист побывал на месте террористического обстрела

Журналист говорит, что действительно видел воронки на месте удара.

Западные СМИ опровергают заявления террористического Минобороны РФ об ударах "по казармам ВСУ в Краматорске", которыми россияне якобы "отомстили" за обстрел захватчиков в Макеевке.

Об этом пишет журналист Антий Куронен.

Финский журналист Антий Куронен побывал на месте ракетного удара России по Краматорску. Он подтвердил, что перед школой есть огромная воронка. Вероятно – это следствие ракетных обстрелов города, однако по его данным, никаких военных ВСУ в этом помещении не было.

"Россия утверждает, что она убила сотни украинских солдат во время ракетного удара по этой школе в Краматорске. Я нахожусь там, и мне немного странно, что здание даже не утеплено. Местные жители также не видели здесь утром ни одной кареты скорой помощи", — отметил он.

Venäjä väittää, että se tappoi satoja ukrainalaisia sotilaita ohjusiskussa tähän kouluun Kramatorskissa. Olen paikalla ja vähän outoa, että rakennusta ei ole edes eristetty. Paikalliset eivät myöskään nähneet ambulansseja täällä aamulla. 1/3 pic.twitter.com/YHGxVy1ca6 — Antti Kuronen (@YLEKuronen) January 8, 2023

Ракетный обстрел Краматорска 7 января

Во время так называемого путинского "перемирия" российские террористы выпустили по Краматорску несколько ракет. Из-за этого в городе раздавались взрывы. Информацию подтвердили в Донецкой ОВА.

В ведомстве Шойгу заявили о "отмщении за обстрел ПТУ в Макеевке", где в новогоднюю ночь дислоцировались российские оккупанты. В то же время представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг заявления российского Минобороны.

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