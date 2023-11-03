Удар России по "Новой почте": количество погибших после атаки врага увеличилось

Сегодня, 3 ноября, в больнице скончался 29-летний мужчина, пострадавший 21 октября во время ракетного удара по терминалу "Новой почты" в Харьковской области.

Число погибших увеличилось до восьми. Ранены еще 15 работников почты.

Об этом сообщила прокуратура области.

В больнице Харьковской области от тяжелых ранений скончался 29-летний мужчина, серьезно пострадавший из-за атаки россиян на терминал "Новой почты" под Харьковом. Жизнь украинца оборвалась после продолжительного лечения. Он стал уже восьмой жертвой преступления оккупантов.

В сообщении прокуратуры отмечается, что мужчина после атаки россиян 21 октября попал в отделение реанимации. Впрочем, его жизнь медикам спасти не удалось. Ведомство выразило соболезнования всем родственникам и знакомым мужчины. Следственные действия продолжаются.

Удар по терминалу "Новой почты" под Харьковом: что известно

Вечером, 21 октября, россияне совершили еще одно преступление — ударили по терминалу "Новой почты" в Коротичах под Харьковом. Враг сознательно атаковал гражданскую инфраструктуру. На предприятии во время атаки работали люди. Россия ударила баллистической ракетой, поэтому работники не успели добежать до укрытия, ведь от запуска до попадания прошло менее 30 секунд.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент удара по "Новой почте". На кадрах видно, как ракета попадает с большой силой в одно из помещений терминала, где находятся еще работники. Всего от удара по "Новой почте" погибли 8 человек, еще 15 человек получили ранения. Большинство людей это – работники предприятия.

По сообщению главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, пострадавшие в возрасте от 19 до 42 лет получили осколочные ранения и взрывные травмы. Он отметил, что среди госпитализированных двое находятся в крайне тяжелом состоянии, 6 – в тяжелом, остальные – в состоянии средней тяжести и легкие.

Роспропаганда в очередной раз отметилась фейком о том, что оккупанты ударили по "Новой почте". Так, Ольга Скабеева ошеломила циничным заявлением. Мол, там хранилось западное вооружение.

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